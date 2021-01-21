Вашингтон, , 11:36 — REGNUM В американских городах Сиэтле и Портленде сразу после инаугурации Джо Байдена прошли массовые беспорядки, сообщается в аккаунтах полицейских департаментов этих городов в Twitter.

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Так, в Сиэтле протестующие собрались в центре города, разгромили магазин и здание суда, а также сожгли флаг США. Сотрудники полиции задержали двух человек.

В Портленде протестующие разгромили городской офис Демпартии, выкрикивая лозунги о том, что «хотят не Байдена, а справедливости». Там полицейские задержали восьмерых человек.

Напомним, ранее сообщалось, что акции протеста, прошедшие в день инаугурации нового президента США Джо Байдена, оказались малочисленными и затронули только четыре американских штата.

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