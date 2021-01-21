Киев, , 11:32 — REGNUM Правительство Украины уволило заместителя министра промышленности Виталия Немилостивого. Об этом написал 21 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

«Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо», — подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что должность в правительстве Украины подразумевает ответственность и не является привилегией.

Напомним, ранее Немилостивый был остановлен полицией за езду в нетрезвом виде. Чиновник отказался оформлять протокол, а также вступил в потасовку с полицейскими, заявив о том, что работает в правительстве Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко спрогнозировал начало политического кризиса на Украине, который может закончиться отставкой правительства страны.

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