Брюссель, , 11:28 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находясь с официальным визитом в Брюсселе, поздравила Джо Байдена с вступлением в должность главы Соединенных Штатов, а Камалу Харрис — с назначением на пост вице-президента. Поздравление Зурабишвили 21 января опубликовала на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

«Хочу искренне поздравить Джо Байдена и Камалу Харрис из Брюсселя, где я рассказываю о грузино-евроатлантических связях. Сегодня ответственность за руководство крупнейшей в мире демократией, маяком свободы находится в ваших руках», — написала президент Грузии.

Она также назвала дату инаугурации Байдена «днем истории и надежды».

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация нового президента Соединенных Штатов прошла 20 января. Харрис стала первой женщиной, получившей пост вице-президента США в истории страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран: банки Южной Кореи должны компенсировать убытки за последние два года