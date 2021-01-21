Бамако, , 11:31 — REGNUM Силы безопасности Мали применили слезоточивый газ для разгона акции протеста в столице страны, Бамако, участники которой выступали против военного присутствия Франции в Мали. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление одного из организаторов акции Адаму Диарру.

«Мы требуем ухода французских войск. После восьми лет вмешательства [мы можем назвать его] полным провалом», — сказал он корреспонденту агентства.

Власти Мали запретили проведение акции протеста из-за ограничений, направленных на предотвращения распространения коронавируса, заявил глава администрации губернатора Бамако Даниэль Дембеле.

Франция, бывшая колониальная метрополия Мали, разместила в Сахельском регионе, в который входит страна, 5100 военнослужащих. Регион уже почти десять лет сталкивается с восстанием исламистов. Однако военное присутствие Франции в Мали регулярно вызывает критику населения в социальных сетях и во время демонстраций.