Путин призвал выровнять цены на жильё
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья.
Каждый год 5 млн семей в России должны улучшать жилищные условия — Путин
Не меньше 5 млн семей в России должны улучшать свои жилищные условия каждый год. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин предложил убрать дисбалансы на рынке жилья увеличением предложения
Хотя программа льготной ипотеки в целом сыграла положительную роль для строительной отрасли и поддержки экономики в целом, в отдельных регионах в связи с ней возникли определённые дисбалансы на рынке жилой недвижимости. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Также президент России предложил обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья.
«Кроме того, льготная ипотека поддержала, разумеется, — так мы и планировали, так и получилось, — строительную отрасль. Начиная с августа прошлого года растут объёмы ввода жилых домов» — Путин.
Президент поставил задачу: «К концу десятилетия нужно выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год. При этом ежегодно не менее 5 миллионов российских семей должны улучшать свои жилищные условия».
Льготная ипотека успешно поддержала строительную отрасль России — Путин
Программа льготной ипотеки, запущенная в 2020 году, себя оправдала. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин: «После максимума в 6,4 процента в августе безработица снизилась до 6,3 процента в октябре, а в ноябре — уже 6,1 процента. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году».
«К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — отметил президент.
Как отметил Путин, инфляция составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%.
«И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов, конечно», — констатировал глава государства.
Владимир Путин напомнил, что глубина экономического спада в России в 2020 году оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках:
«В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии. В частности, имею в виду объём грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, некоторые другие показатели».
Глава государства предложил обсудить сегодня предварительные итоги социально-экономического развития страны в прошлом году, а также прогноз на текущий год, в комплексе посмотреть на положение дел и наши ближайшие и среднесрочные шаги.
Путин напомнил о необходимости выхода на устойчивую траекторию развития
Правительство России не должно ориентироваться лишь на возвращение ключевых макроэкономических показателей на докризисный уровень. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Владимир Путин признал: сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений; нарушение глобальных кооперационных, торговых связей.
К концу 2021 года рынок труда должен быть восстановлен — Путин
Российским властям необходимо в течение года добиться полного восстановления рынка труда. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
В России возникла тенденция на снижение безработицы — Путин
В напряжённый период эпидемии российским властям удалось не допустить всплеска безработицы. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин предложил вернуться к вопросу о ценах по итогам января
Ситуация с ценами в российской экономике вновь будет детально проанализирована по итогам января 2021 года. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин обеспокоен ускорением инфляции к концу 2020 года
Инфляция в России в конце 2020 года превысила целевой ориентир Банка России. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Ряд показателей экономики вернулся к допандемическому уровню — Путин
Глубина экономического спада из-за эпидемии коронавируса в России оказалась сравнительно небольшой на фоне ситуации во многих других странах. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Далее совещание проходит в закрытом режиме.
Везде сохраняются факторы нестабильности — Путин об экономике
Экономическая ситуация в связи с пандемией коронавируса в мировом масштабе остаётся напряжённой. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Примерно 350 граждан России купили жильё на первичном рынке — Путин.
Растут объемы ввода жилых домов. Но в отдельных регионах возник дисбаланс на рынке жилья, не хватает вариантов доступных квартир.
Мы должны выйти на строительство жилья в 120 млн квадратных метров в год — Путин.
Путин призвал не просто выйти на экономические показатели докризисного уровня, но взять курс на развитие.
Нужно усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике — Путин.
Безработица снизилась в ноябре до 6,1%.
По отдельным группам продовольственных товаров цены выросли на 6,7% — Путин.
В последние месяцы наметилась тенденция по снижению безработицы. Отмечу, что в напряженные месяцы нам удалось не допустить её серьезного всплеска — Путин.
Путин предложил обсудить экономические итоги 2020 г. и планы на 2021 г.
По итогам года немного ускорилась, к сожалению, инфляция — Путин.
Путин начал совещание. Глава государства пообещал, что правительство будет отслеживать ситуацию во всех отраслях экономики и анализировать, как чувствуют себя граждане России.