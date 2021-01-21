Джакарта, , 10:43 — REGNUM Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани надеется, что инаугурация Джо Байдена укрепит совместные усилия по борьбе с последствиями пандемии, сообщает Antara.

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Пуан Махарани подчеркнула, что миру необходимо объединиться, чтобы противостоять коронавирусу. В этом контексте спикер надеется, что США будут более активно участвовать в достижении глобального единства в борьбе с пандемией.

«Совместная координация глобальных усилий необходима для построения лучшего мира. Это необходимо для реализации качественного развития, чтобы сократить бедность и неравенство, а также осуществить экологическое восстановление», — заявила Пуан Махарани.

«Стабильность в Восточной Азии, включая Южно-Китайское море, необходимо поддерживать на основе соблюдения норм международного права. Кроме того, поддержка США необходима, чтобы помочь Палестине достичь независимости», — отметила спикер парламента Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипоздравил Джо Байдена с назначением на пост главы Соединенных Штатов.

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