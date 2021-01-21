Киев, , 10:43 — REGNUM Смена власти в США не отразится на отношениях с Украиной. Об этом заявил экономист Виктор Скаршевский 21 января в эфире телеканала NewsOne.

«Украину как рассматривали, так и будут рассматривать как объект, инструмент…» — сказал он.

Экономист добавил, что США и дальше будут относиться к Украине как метрополия к колонии. Одним из проявлений данного обстоятельства он назвал просмотр инаугурации президента США Джозефа Байдена президентом Украины Владимиром Зеленским в присутствии временного поверенного в делах США Кристины Квин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кристина Квин заявила, что США продолжат «непоколебимо» поддерживать Украину при новом президенте.

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