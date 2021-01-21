Бишкек, 21 января 2021, 10:40 — REGNUM Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия председателя правительства республики. Об этом 21 января заявил журналистам глава аппарата главы Киргизии Суюнбек Касмамбетов.
Он отметил, что Жапаров решил уйти с поста премьер-министра после официального объявления Центральной избирательной комиссией (ЦИК) итогов президентских выборов.
Касмамбетов добавил, что правительство полностью ушло в отставку, но продолжит работу до назначения нового состава.
Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного президента Киргизии Садыра Жапарова пройдет 21 января в большом зале Киргизской государственной филармонии им. Т. Сатылганова.
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