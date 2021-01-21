Лондон, , 10:42 — REGNUM Право вводить по собственному усмотрению запрет на въезд жителей Великобритании и ограничивать транспортные связи с Соединённым Королевством для того, чтобы снизить риск распространения нового штамма коронавируса, могут получить страны Евросоюза. Об этом 21 января сообщает газета Times.

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"Там, где государства-члены считают необходимым (усилить) охрану здоровья населения, они могут свободно вводить временные запреты на въезд и перевозку пассажиров, прибывающих из стран (не входящих в ЕС) с районами распространения различных вариантов вируса», — приводит текст предложения, выдвинутого Германией и поддерживаемого канцлером ФРГ Ангелой Меркель, издание.

Также в документе уточняется, что эффективным сдерживание коронавируса может быть только в том случае, если страны — члены ЕС будут вводить «совместные и скоординированные меры».

В то же время подчеркивается, что ЕС собирается гарантировать сохранение «основных цепочек поставок и целостность внутреннего рынка», что относится к трансграничным перевозкам. По мнению журналистов газеты, введение данных мер может означать закрытие границ ЕС для жителей Великобритании до того момента, пока не станет ясно, что вакцина от COVID-19 останавливает передачу и уменьшает распространение нового штамма SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Великобритании выявлено за всё время пандемии свыше 3,5 млн носителей коронавируса.