Москва, , 10:11 — REGNUM Российская Федерация открыта к совместной работе с США по борьбе с распространением коронавируса, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Мы открыты к сотрудничеству с США по противодействию пандемии, включая разработку действенных препаратов для борьбы с инфекционным заболеванием», — сказал посол.

Посол уточнил, что администрация США с откровенным скепсисом воспринимает достижения России, речь идёт о вакцинах от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Американские СМИ тиражируют ложные сведения о неэффективности и небезопасности этих вакцин, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антонов заявил, что с приходом к власти президента США Джозефа Байдена в развитии российско-американских отношений может начаться новый этап. Антонов добавил, что у России есть конкретная программа развития отношений с США, в которой Москва учла допущенные ранее ошибки.

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