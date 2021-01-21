Тбилиси, , 10:06 — REGNUM По версии следователей прокуратуры Грузии, обвиняемые по делу о сдаче грузинских земель Азербайджану действовали в соответствии с указаниями вышестоящих лиц. Об этом, как передает 20 января интернет-издание Netgazeti, заявил журналистам прокурор Михаил Садрадзе.

«Установлено, что обвиняемые действовали умышленно по заданию вышестоящих лиц. Это подтверждают протоколы допросов свидетелей, но самыми важными являются улики, добытые путем тайных следственных действий — аудио и видеоматериалы», — сказал Садрадзе.

Он заявил, что вскоре добытые материалы будут обнародованы. Следствие по делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тбилиси 24 сентября 2020 года заявили о необходимости пересмотреть соглашения с Баку по границе, достигнутые в 2006 — 2007 годах. В Генпрокуратуре Грузии сообщили, что найдены карты, по которым площадь исторически грузинских земель, которую двусторонняя комиссия по делимитации закрепила за Азербайджаном, может достигать 3500 га. В октябре 2020 года по данному делу задержали представителей грузинской стороны комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и Наталью Ильичеву.

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