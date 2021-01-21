Москва, , 09:50 — REGNUM Законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими организация ликвидирована или её деятельность запрещена, в случае признания судом организации террористической, намерены внести в Госдуму депутаты комитета по информполитике.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно поправкам, за неисполнение устанавливаемого порядка распространения информации о террористических организациях будет предусмотрена административная ответственность, соразмерная с установленной за распространение информации об экстремистских организациях. Согласно предложенным изменениям в КоАП, штраф составит для граждан от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, и для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Сейчас законом «О средствах массовой информации» установлено, что при распространении информации об организациях, включённых в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых действует вступившее в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности, нужно указывать, что их деятельность запрещена или что они ликвидированы. Такой список ведёт Министерство юстиции РФ.

Федеральная служба безопасности ведёт перечень организаций, в том числе иностранных и международных, признанных террористическими. Их деятельность в России запрещена, но при распространении информации СМИ не обязаны указывать это.

«Законопроектом предлагается устранить правовой пробел», — отметил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).