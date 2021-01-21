Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Администрация нового президента США Джозефа Байдена намерена пересмотреть соглашения, позволяющие добывать нефть и газ на федеральных землях. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 20 января на первом брифинге новой администрации.

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В ходе предвыборной кампании Байден пообещал запретить разработку нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях. У Псаки спросили, действительно ли будет пересмотрен документ, ранее разрешивший такую добычу.

Псаки подтвердила, что команда нового американского лидера пересмотрит соглашения о разработке месторождений.

Перед своим уходом с поста главы США Дональд Трамп одобрил передачу земли на Аляске в аренду энергетическим компаниям. Речь идёт о 160 тыс. гектаров земли в Арктическом национальном заповеднике дикой природы, на которых возможна добыча нефти и газа.

Приняв полномочия президента, Байден наложил мораторий на этот указ Трампа, сообщает Associated Press. Ранее Байден заявлял, что прекратит выдачу новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе. Он выступает за развитие зеленой энергетики и борьбу с изменением климата.

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