21 января 2021 | Время чтения 5 мин

Сперва победа бывшего вице-президента Джо Байдена над Дональдом Трампом на выборах в США в 2020 году была встречена в европейских столицах с эйфорией, однако прошло совсем немного времени, и стало очевидно, что политическая ситуация в США скатывается к насилию, несовместимому с демократией. И как показал проведенный недавно опрос общественного мнения, может пройти немало времени, прежде чем вера в трансатлантические отношения сможет быть восстановлена.

Александр Белов, , 11:43 — REGNUM Когда стало ясно, что Дональда Трампа на посту президента США заменит кандидат-демократ Джо Байден, по всем странам Европы прокатился вздох облегчения. Приход нового руководства в США будет означать, что после четырех лет разрыва трансатлантических отношений наступила эра конструктивного сотрудничества по двусторонним и глобальным вопросам, пишет бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в статье, вышедшей 20 января в Project Syndicate.

США и Евросоюз

Тем не менее в последние недели, после прежде невиданных пертурбаций в американской политике, это чувство облегчения уступило место нервозности. Демократические институты Америки выдержали нападки, не имевшие аналогов со времен Гражданской войны. Разграбление Капитолия США, которое произошло 6 января в прямом эфире на глазах у всего ошеломленного мира, не скоро будет забыто.

Ненависть и пренебрежение к демократии, проявляемые погромщиками, не исчезнут с уходом Трампа. Миллионы сторонников президента-республиканца по всей стране не откажутся от своей ложной убежденности в том, что выборы были сфальсифицированы. После Трампа на теле американского общества остались глубокие раны, а у стран Европы сформировалось постоянного чувство нервозности и беспокойства за будущее своего давнего союзника.

Джо Байден Gage Skidmore

Многое изменилось с начала декабря, когда Европейская комиссия опубликовала документ, в котором излагается ее видение обновленного сотрудничества между ЕС и США. В условиях прихода новой администрации в США, а также с учетом стремления стран ЕС к более самостоятельному курсу и понимания необходимости формирования глобальной повестки после завершения пандемии коронавирусной инфекции лидеры ЕС увидели «уникальную возможность разработать новую трансатлантическую повестку дня для глобального сотрудничества». Надежды были большие. Байден и его впечатляющая команда советников ясно дали понять, что они обратятся к друзьям и союзникам, чтобы решить насущные глобальные проблемы, такие как изменение климата, угрозы общественному здоровью и подъем Китая.

Но в то время как европейские институты и правительства будут по-прежнему готовы ответить на призыв Америки, им не следует предполагать, что все пройдет гладко. Ветры изменились. Опрос граждан 11 государств — членов ЕС, проведенный по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR), показывает, что их отношение к США существенно изменилось во время правления Трампа. Большинство респондентов в государствах — членах ЕС считают, что политическая система США порочна, что страны Европы не могут полагаться на США в обеспечении своей защиты, что в течение десяти лет Китай обгонит США по могуществу, а также что ЕС не должен выбирать сторону в конфликте между ними двумя.

Во всех опрошенных странах 51% людей не думают, что США могут преодолеть свои внутренние разногласия и инвестировать в решение ключевых глобальных проблем, касающихся будущего Европы. Хотя, конечно, между странами есть различия, но они небольшие. Даже в Соединенном Королевстве с его «особыми отношениями» с США 81% респондентов считают, что политическая система США полностью или частично не отвечает современным требованиям. Иначе считает большинство только в Венгрии и Польше.

Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года Tyler Merbler

И хотя другие опросы показывают, что граждане стран ЕС стали относиться к Китаю с большей жесткостью, 60% участников социологического исследования предпочли бы, чтобы Европейский союз держался подальше от китайско-американского соперничества. Только 22% респондентов в опросе ECFR считают, что ЕС должен поддерживать США, а 6% считают, что он должен встать на сторону Китая. Отношение к США гораздо более сдержанное, чем в прошлом, и выросла уверенность в способности Европы формировать собственное будущее (отражает ли этот взгляд реальность — другой вопрос).

Подобная перемена настроений в ЕС произошла в худший из возможных момент: в мире меняющихся отношений сил срочно необходимо сотрудничество США и ЕС. Ни одна из сторон не может победить глобальные вызовы, действуя в одиночку. Трансатлантические связи — это фундамент, на котором должны покоиться более широкие глобальные сети сотрудничества.

Но нервозность руководства стран ЕС в связи с недавними событиями в США нельзя просто игнорировать. Она никуда не денется, оказывая, по крайней мере, некоторое влияние на дипломатию и политику. Прежде всего риск состоит в том, что на фоне политических беспорядков в США укрепятся позиции тех, кто уже призывает руководство ЕС прокладывать собственный путь, строить новые барьеры или направить свое внимание внутрь союза. Если традиционный и естественный союзник Европы больше не может считать надежным, то какова альтернатива? Этот вопрос сейчас присутствует в дебатах о европейской политике и стратегии.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

Байдена, конечно, встретят почти всеобщим ликованием в большей части стран Европы, однако потребуется гораздо больше времени, чтобы решить вопрос о том, был ли Трамп исторической аберрацией или предвестником более далеко идущих событий.

Таким образом, изменение общественного мнения в Европе будет постоянной проблемой как для лидеров США, так и для европейских лидеров. Администрация Байдена должна сделать все возможное, чтобы восстановить доверие к американскому обществу и политике, а европейские лидеры должны убедить скептически настроенную внутреннюю аудиторию в том, что она должна поддержать меры по восстановлению трансатлантических связей. Опрос ECFR показывает, что европейским лидерам просто нет работы. Провала в этом направлении допустить нельзя. С приходом нового руководства в Белый дом настало время сделать все, чтобы кошмар последних четырех лет никогда не повторился.