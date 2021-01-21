21 января 2021 | Время чтения 5 мин

Запад предупреждает Грузию, что нужно быть готовой к переменам американской политики в Закавказье. Новый президент США Джо Байден может попытаться перехватить ведущую роль в дальнейшем урегулировании карабахского конфликта, заявить, что Вашингтон «независимо от результатов карабахской войны под флагом восстановления территориальной целостности Азербайджана не будет считать его победу над Арменией легитимной».

Станислав Тарасов, , 09:35 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила рабочий визит в Брюссель, где провела встречи высокого уровня с лидерами ЕС и НАТО и приняла участие в заседании комиссии НАТО — Грузия. Этот визит во многих отношениях выглядит загадочным, его практически не комментирует грузинская пресса. Но у него есть свои важные особенности. Во-первых, он пришелся на момент завершения карабахской войны, которая, по оценке самой Зурабишвили, изменила ситуацию в Закавказье. Во-вторых, визит состоялся накануне официальной инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, с чем в Тбилиси определенные силы связывают перемены в американской политике в регионе. В-третьих, в этом промежутке Зурабишвили выступила с рядом важных заявлений, которые были с некоторой настороженностью встречены в НАТО и в Европейском союзе.

Грузия

Речь идет о ее поддержке мирного соглашения по карабахской войне в полном объеме, включая и присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Помимо того, она одобрила предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в проекте сотрудничества шести стран — России, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии и Армении, практическая реализация которого, по мнению Зурабишвили, могла бы вернуть Тбилиси былой статус «центра Закавказья». Ее «новаторство» проявляется в том, что еще недавно она, выступая в Эстонии на международной конференции имени Леннарта Мери, заявляла, что «будущее Европы до конца еще не ясно, в случае Грузии же еще больше неопределенности», а что касается Турции, то «мы не знаем, какой путь выберет эта страна ввиду складывающейся на Ближнем Востоке неопределенности». Оценивая приход к власти в Армении Никола Пашиняна как появление в регионе еще одного «оплота демократии», Зурабишвили, как писала Le Monde, предлагала Западу осуществить в регионе политику «больше Европы» с опорой на Грузию и Армению как точку «Золотого руна», оплота христианства с V века. По ее мнению, в противном случае «Тбилиси столкнется с непросчитанными геополитическими вызовами, окажется в самом эпицентре региональной турбулентности».

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

По ходу карабахской войны Грузия негласно рассчитывала на активное участие в урегулировании США и Европы на стороне Армении, чего не произошло. Спарринг-партнерство России и Турции при активном диалоге между Москвой и Баку было воспринято как «неожиданный заход России в регион с фланга, со стороны исламского мира». После этого становилось очевидным, что в новых условиях Тбилиси вынужден будет считаться с новыми с региональными и глобальными реалиями, меньше размахивать жупелом «российской угрозы», начнет искать с Москвой компромиссы. И не только с ней, а и с Турцией и даже Азербайджаном, так как открытие после карабахской войны новых коммуникационных возможностей в регионе при прежней внешней политике Грузии с креном в сторону евроатлантических устремлений может вообще вывести ее за скобки «закавказского ансамбля». Как пишет в этой связи французское издание Revue Défense, «усилия Грузии для достижения секторальной интеграции в Европу, когда она стучала в каждую дверь и переворачивала каждый камень, завершаются огромным историческим разочарованием».

Если возвращаться к визиту Зурабишвили в Брюссель, то в сложившихся условиях, считает польское издание Dziennik Gazeta Prawna, «удержать Грузию в орбите влияния Запада может только какой-нибудь крупный аванс со стороны ЕС и НАТО». Но какой? Прежде всего необходимо признать факт того, что «итоги карабахской войны» ограничили влияние США в регионе, а для европейцев «принесли утрату одной (Армения) или даже двух (потенциально Грузия) демократических республик с прозападными устремлениями». Следует также признать проигрыш НАТО, «структуры которого оказались слабыми из-за отсутствия в Брюсселе сильных лидеров и четкой кавказской программы». Нужно также осознать дипломатический провал Минской группы ОБСЕ, так как «мирное соглашение по прекращению карабахской войны готовилось и было подписано не в формате группы, а на межгосударственном уровне Россией, Азербайджаном и Арменией». Шансы исправить ситуацию связываются с Байденом.

На днях американское издание Eurasianet посвятило этой теме специальную аналитическую статью. Ее автор Джошуа Кучера уверен в том, что «Байден вплотную займется проблемами Кавказа, и не случайно он окружил себя внешнеполитической командой с большим опытом работы в странах бывшего СССР. Тем более что сам Байден в бытность сенатором был одним из инициаторов выделения Грузии пакета помощи на миллиарды долларов, выступал в 2009 году в грузинском парламенте, называя Тбилиси «источником вдохновения». По мнению старшего научного сотрудника Российско-евразийской программы фонда Карнеги Пола Стронски, «единственная страна, где может иметь место возрождение взаимодействия с США, — это Грузия, где пока еще предпочитают видеть рост упора на продвижение демократии, расширение военного сотрудничества и возобновление процесса по вступлению в НАТО». Помимо того, Байден может попытаться перехватить «ведущую роль» в дальнейшем урегулировании карабахского конфликта, заявить, что США «не принимают решение карабахского конфликта силовыми средствами независимо от результатов карабахской войны под флагом восстановления территориальной целостности Азербайджана и не считают его победу над Арменией легитимной».

Джо Байден Gage Skidmore

Одним словом, Грузию предупреждают, что нужно быть готовой к переменам американской политики в Закавказье, которые могут ввести в зону перекрестного огня, но в контексте противостояния с Китаем». Стронски предполагает, что вот-вот может появиться официальная позиция Вашингтона со всеми вытекающими последствиями для президента Азербайджана Ильхама Алиева и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом, кстати, пишет и турецкий политик Хасан Дженгиз, по словам которого «закавказская весна» ожидается в марте-мае и «США намерены втянуть регион в хаос». То, что политическая реальность в регионе радикально изменилась, — объективная реальность. И как будет теперь выстраиваться политика Грузии и с чем вернулась из Брюсселя Зурабишвили?