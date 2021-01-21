Киев, , 08:55 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского всё ещё поддерживает часть избирателей благодаря олигархическим СМИ. Об этом заявил депутат Верховной рады Гео Лерос 20 января в эфире телеканала «НАШ».

Телеведущий Макс Назаров задал депутату вопрос, почему у президента Украины сохраняется поддержка в обществе на уровне 30%, притом, что не доверяет ему около 60% избирателей.

«Всеми крупными телеканалами владеют олигархи… Когда есть консенсус вместе с Зеленским и офисом президента, когда крупные телеканалы вовсе не критикуют офис президента и Зеленского… появляются эти 30%…», — ответил Лерос.

Политик также прокомментировал конфликт между президентом Украины и главой Конституционного суда Украины (КСУ) Александром Тупицким. По его словам, офис президента решил пойти на конфликт, чтобы назначить лояльных судей КСУ, однако не просчитал возможные последствия своих действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее охрана КСУ вновь не пустила Тупицкого на работу, мотивируя свои действия исполнением решения Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

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