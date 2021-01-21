Париж, , 08:37 — REGNUM Три из пяти исламских федераций, входящих в Совет мусульман Франции, сообщили в своем коммюнике, что не станут подписывать «Устав принципов ислама», ранее представленный президенту страны Эммануэлю Макрону в рамках разработки законопроекта о борьбе с исламским сепаратизмом. Об этом в четверг, 21 января, передает Le Figaro.

В своем коммюнике представители Комитета турецких мусульман Франции, Исламской конфедерации MILLÎ GÖRÜŞ и мусульманской ассоциации Foi et Pratique отметили, что «некоторые пункты и формулировки теста Устава могут по сути своей ослабить доверие, связывающее мусульман Франции и остальных жителей страны».

Напомним, 18 января администрация президента Франции Эммануэля Макрона сообщила, что глава государства поблагодарил Совет мусульман Франции за подготовку «Устава принципов ислама».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон высказался об «Уставе принципов ислама»