Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Президент США Джо Байден направил генеральному секретарю Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутеррешу письмо о намерении сохранить членство во Всемирной организации здравоохранения. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Белого дома.

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В сообщении говорится, что таким образом новая администрация США уведомила Гутерреша об отзыве письма, которое 6 июля 2020 года в ВОЗ направил бывший президент Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты намерены остаться членом Всемирной организации здравоохранения», — говорится в письме Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одним из первых решений нового американского президента стало возвращение США в ВОЗ. В Белом доме пояснили, что Байден намерен пересмотреть свою политику в отношении мер, которые предпринимает организация в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

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