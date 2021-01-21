Нью-Йорк, США, , 07:36 — REGNUM Решение нового главы Белого дома Джо Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) улучшит борьбу с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша, опубликованном 20 января на сайте организации.

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По его мнению, это также будет способствовать более справедливому распределению вакцин от COVID-19 в мире через поддержку механизма COVAX.

Кроме того, Гутерреш поприветствовал возврат США в Парижское соглашения по климату и присоединение Вашингтона к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио рассчитывает на укрепление сотрудничества между США и Японией в связи с началом работы новой американской администрации.

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