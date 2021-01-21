Вашингтон, , 06:38 — REGNUM России не стоит ожидать особых перемен в американской политике с приходом к власти президента США Джо Байдена, заявил 20 января российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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"Если и будут какие-то перемены на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах, — сказал он в интервью РИА Новости. — Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики».

По словам Антонова, в Москве будут судить о подходах команды Байдена во внешней политике по делам, а не по заявлениям. Посол отметил также, что сейчас необходимо дать время новой команде «определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают перемен для России после инаугурации Байдена.

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