Вашингтон, 21 января 2021, 06:27 — REGNUM Президент США Джо Байден пока не планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила 20 января журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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"Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», — сказала она.
Псаки добавила, что первые телефонные переговоры Байден проведёт с партнёрами и союзниками Соединённых Штатов. В частности, через два дня американский лидер собирается позвонить премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Напомним, 20 января Джо Байден принёс присягу на верность Конституции США. Церемония инаугурации проходила на Капитолийском холме в Вашингтоне.
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