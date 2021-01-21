Тегеран, , 09:32 — REGNUM 20 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи находился в Тегеране в течение последних трех недель, и заявление Le Figaro о нем не соответствует действительности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая с докладами в кулуарах заседания кабинета министров, Зариф заявил, что европейцам хорошо известно, что страной, которая в течение последних трех лет обеспечивала соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) путем уважения национальных и международных интересов и выполнения своих обязательств, является Иран.

Отметив, что европейские страны не добились успеха даже в такой незначительной мере, как механизм INSTEX, Зариф подчеркнул, что они не могут даже его финансировать. Он также сообщил, что США и европейские страны являются теми, кто превратил регион в пороховой склад, продавая оружие.

Говоря о политике максимального давления США, глава МИД Ирана отметил, что иранский народ победил Соединенные Штаты своим сопротивлением, а иранская дипломатия в отношении международного сообщества пользуется народной поддержкой.