Тегеран, , 09:31 — REGNUM 20 января министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что страна начнет вакцинацию до 10 февраля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая в прямом эфире по иранскому телевидению, Намаки выразил надежду начать этот процесс к 10 февраля, при этом отметив, что страна не начнет вакцинацию, пока не произведёт безопасную и надежную вакцину.

Он подчеркнул, что Иран стремится использовать действенную вакцину, заявив, что страна даже не будет ждать 16,8 миллиона доз от Всемирной организации здравоохранения, потому что некоторые группы должны быть подвергнуты вакцинации сейчас.

Что касается вакцины иранского производства COVID-19, Намаки отметил, что первое клиническое испытание вакцины будет проведено на следующей неделе в научно-исследовательском институте вакцины и сыворотки Рази.

Он также сообщил, что еще одно исследование проводится Кубой и иранским институтом Пастера, причём вакцина проходит вторую фазу испытаний в Гаване, а третья фаза будет проведена в Тегеране. Иранский министр выразил надежду, что совместно произведенная вакцина найдёт своё применение к середине весны.