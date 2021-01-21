Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Помощь в проведении вакцинации жителей США предложила американская компания Amazon новому главе Белого дома Джо Байдену после его инаугурации, 20 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо этой организации.

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Документ подписан гендиректором потребительского департамента Amazon Дэйвом Кларком. В нем представитель компании предлагает американским властям использовать ее ресурсы, технологии и знания для деятельности в рамках вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ходе церемонии своей инаугурации, Джо Байден пообещал представить масштабный план по борьбе с пандемией, включающий вакцинацию 100 млн жителей США за первые 100 дней пребывания в должности.

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