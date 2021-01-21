Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Учетная запись в Twitter китайского посольства в Вашингтоне заблокирована после публикации сообщения, посвященного политике КНР в вопросе Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом 20 января сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что соответствующее сообщение было опубликовано еще 7 января, а затем удалено якобы из-за нарушения правил соцсети. После этого в странице дипмиссии новые записи больше не появлялись.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января, после блокировки своих аккаунтов в соцсетях, бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в США осуществляется беспрецедентная атака на свободу слова.

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