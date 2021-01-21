Каракас, , 04:48 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал нового президента США Джо Байдена пересмотреть отношение Вашингтона к Боливарианской Республике. Об этом Мадуро заявил 20 января в ходе выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

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Мадуро обратился к новой администрации США с призывом «перевернуть страницу» в отношениях между странами, которая «наполнена таким количеством лжи, манипуляций и ненависти».

«Я призываю к глубокому и тщательному исправлению ситуации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурацию кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена собрался посетить представитель венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо Карлос Веккьо.

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