Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Первый телефонный звонок лидеру другого государства новый президент США Джо Байден совершит 22 января для разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом 20 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

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Она отметила, что не владеет информацией, когда Байден собирается позвонить президенту России Владимиру Путину. Псаки также добавила, что новая администрация пока не может сообщить о планах первого визита главы Белого дома за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава отдела международных связей американской неправительственной Торговой палаты Майрон Бриллиант заявил, что Китай в ближайшее время может направить в США для переговоров делегацию высокого уровня. Позже официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь не смогла подтвердить эту информацию.

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