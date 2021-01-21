Токио, , 03:54 — REGNUM Япония рассчитывает с приходом администрации нового президента США Джо Байдена укрепить сотрудничество стран по всем ключевым вопросам международной и региональной повестки. Об этом премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 21 января заявил журналистам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

«Я от всего сердца поздравляю президента США Байдена и вице-президента Харрис. Мы намерены тесно сотрудничать с новым президентом, чтобы добиться свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Также мы намерены укреплять сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом, изменениями климата и по другим важнейшим международным вопросам», — сказал он.

По словам Суги, «в надлежащее время» он рассчитывает провести с Байденом телефонный разговор.

Напомним, 20 января Джо Байден принёс присягу на верность Конституции США. Церемония инаугурации проходила на Капитолийском холме в Вашингтоне. Новый американский лидер дал клятву блюсти интересы своей страны и пообещал Соединённым Штатам лидерство в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден впервые прибыл в Белый дом в должности главы государства.

Читайте также: Twitter передал новой администрации США контроль над аккаунтами Белого дома

Читайте ранее в этом сюжете: Байден прибыл в Белый дом