Вашингтон, 21 января 2021, 03:25 — REGNUM Кандидатуру Эврил Хейнс на посту директора Национальной разведки США утвердил американский Сенат, 20 января передает телеканал C-SPAN.
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За это решение проголосовали 84 члена законодательного органа, а 10 сенаторов выступили против. Хейнс стала первой женщиной в истории США, возглавившей это ведомство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава Белого дома Джо Байден назначил исполняющих обязанности руководителей трех американских ведомств — госдепа, минфина и минюста.
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