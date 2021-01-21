Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Указ о полном помиловании Альберта Пирро-младшего подписал бывший президент США Дональд Трамп в день сложения своих полномочий. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Белого дома.

В течение суток перед отбытием из Вашингтона экс-глава государства успел помиловать 74 человека, а еще для 70 — смягчил наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Дональд Трамп отказался от идеи предварительного помилования себя, членов своей семьи и ряда соратников из-за советов его юристов.

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