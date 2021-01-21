Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Президент США Джо Байден назвал «очень великодушным» содержание письма, которое его предшественник, бывший президент Дональд Трамп, оставил ему в Белом доме. Об этом Байден заявил 20 января, отвечая на вопросы журналистов после подписания своих первых указов.

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«Президент написал очень великодушное письмо», — сказал Байден, отметив, что не будет говорить о его содержании, «поскольку эта переписка является частной».

Напомним, в Белый дом Байден проследовал с Арлингтонского кладбища, где возложил венок к могиле неизвестного солдата. Ранее он принёс присягу на верность Конституции США в ходе инаугурации, которая проходила на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден впервые прибыл в Белый дом в должности главы государства.

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