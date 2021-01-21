Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Директор Института внешнеполитической службы госдепартамента США Дэн Смит назначен исполняющим обязанности американского госсекретаря решением нового главы государства Джо Байдена. Об этом 20 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Белого дома.

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Кроме того, временными министрами юстиции и финансов страны по указу Байдена стали соответственно Монти Уилкинсон и Энди Бокол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден выбрал кандидатуры Энтони Блинкена, Джанет Йеллен и Меррика Гарланда на должности глав госдепартамента, минфина и минюста США. В ближайшее время их должен рассмотреть американский Сенат.

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