Дамаск, , 02:10 — REGNUM Двести военнослужащих армии США переброшены из Ирака в провинцию Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, 20 января передает сирийский государственный телеканал Syria TV.

Доставленные на вертолетах военные находятся на базах в аш-Шаддади в Эль-Хасеке, а также на нефтяном месторождении «Эль-Омар» и газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января минобороны США объявило о сокращении численности воинских контингентов в Афганистане и в Ираке до 2,5 тыс. человек в каждой из указанных стран.

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