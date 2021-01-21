Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал 20 января указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Указ вошёл в число семнадцати ключевых актов, подписанием которых Байден намерен изменить или отменить инициативы своего предшественника на посту президента Дональда Трампа.

Первые указы Байдена касаются вопросов внутренней политики. В частности, новый глава государства планирует ввести новые меры по контролю за пресечением расовой дискриминации в органах власти, смягчить законодательство в отношении мигрантов, призвать жителей США к соблюдению строго масочного режима.

Кроме того, Байден заморозит проект строительства заграждения на границе США с Мексикой.

Напомним, 29 мая 2020 года бывший президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ. Он обвинил организацию в неспособности справляться с пандемией коронавируса и потребовал проведения внутренних реформ. Средства, которые США платили в качестве взносов, Трамп пообещал «перенаправить всему миру на срочные нужды здравоохранения».

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