Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Акции протеста, прошедшие в день инаугурации нового президента США Джо Байдена, оказались малочисленными и затронули только четыре американских штата. Об этом 20 января сообщает газета The New York Times.

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Так, в городе Конкорд в Нью-Гэмпшире к зданию заксобрания региона пришли лишь трое сторонников бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, в городе Лансинг в Мичигане — четыре человека.

Подобные акции прошли еще в двух городах США — Таллахасси во Флориде и Атланта в Джорджии. На них насчитали всего несколько участников. Все протестующие выражали недовольство из-за массовых фальсификаций, которые, по их мнению, имели место в ходе недавних выборов главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что его ведомство отслеживает информацию о возможных вооруженных протестах в Вашингтоне перед инаугурацией Джо Байдена.

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