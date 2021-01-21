Подгорица, , 01:22 — REGNUM Решение большинства черногорских парламентариев по второму разу проголосовать за изменения и дополнения закона о свободе вероисповедания должно остановить обструкцию, которую президент страны Мило Джуканович пытается проводить после того, как возглавляемая им Демократическая партия социалистов потеряла контроль над парламентом. Такое мнение ИА REGNUM высказал председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии (Воронеж) Любомир Радинович.

Напомним, что в конце декабря парламент страны уже проголосовал за изменения и дополнения спорного закона о свободе вероисповедания, который ущемлял интересы Сербской православной церкви в Черногории. Но Джуканович отказался подписать закон под предлогом того, что в ходе голосования были допущены нарушения процедуры, и вернул его на повторное рассмотрение в парламент. Черногорские парламентарии 20 января еще раз проголосовали за изменения и дополнения закона.

«Если бы Джуканович в очередной раз отказался подписать упомянутый закон, он нарушил бы конституцию страны и этим открыл бы дорогу к собственному импичменту», — полагает Радинович.

По мнению эксперта несмотря на то, что политическая ситуация в Черногории довольно напряжённая, и что Джуканович пытается всеми возможными способами пытается препятствовать работе нового правительства и парламента, он не решится на такой риск и скорее всего подпишет то, за что проголосовали депутаты.

Радинович добавил, что нынешняя оппозиция в лице Демократической партии социалистов очевидно старается сохранить нестабильность в Черногории, так как это уменьшит положительные результаты деятельности нового правительства.

«В стране и так чрезвычайно сложная экономическая обстановка. Черногория живет фактически за счет туризма, другие отрасли народного хозяйства почти не существуют. А туризм сам по себе сегодня переживает не лучшие времена из-за пандемии коронавируса. Если к этому добавить и политическую обструкцию, все это может привести к общему разочарованию новым правительством. Не каждый гражданин Черногории понимает тонкости политики. Народ обычно ожидает улучшения уровня жизни, увеличения доходов, а это невозможно обеспечить в условиях политической обструкции. Демократическая партия социалистов делает все, чтобы проблемы решались как можно медленнее, им кажется, что это им идет на руку. Но я надеюсь, что процесс реформ, который начался на выборах, продолжится», — подытожил Любомир Радинович.