Киев, , 01:19 — REGNUM Потратить три-четыре миллиарда долларов на создание ракеты, которая позволит Украине нанести удар по России, предложил 20 января военный эксперт и писатель Валентин Бадрак в беседе на канале «Апостроф TV».

«Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю, и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров», — сказал он.

Писатель добавил, что названная им сумма затрат находится в нижней границе, а при наличии «политической воли» Киев мог бы создать ракеты дальностью полёта до полутора тысяч километров. «И можно было достать до Кремля ракетой», — сказал он.

Напомним, украинские деятели, в том числе официальные лица, регулярно выступают с призывами создать новое ракетное оружие и обрушить его мощь на Россию.

Летом 2020 года о способности ракет Р-360 «Нептун» поражать корабли в порту Новороссийска заявлял украинский военный эксперт Михаил Жирохов. А в январе 2021 года дать отпор российской армии собрался советник главы офиса президента Украины, политический обозреватель Алексей Арестович.

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