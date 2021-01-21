Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Меморандум об охране всех своих детей Секретной службой США в течение следующих шести месяцев подписал перед уходом из Белого дома бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом 20 января передает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

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Отмечается, что традиционно такой вид охраны предоставляется для детей, не достигших 16 лет и только младший сын Трампа Бэррон подпадает под это условие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее CNN распространило информацию о том, что Трамп перед отбытием из Вашингтона оставил в Овальном кабинете Белого дома традиционное послание новому президенту США Джо Байдену.

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