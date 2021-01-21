Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Россия готова выстраивать «прагматичный и взаимовыгодный диалог» с Соединёнными Штатами в той мере, в которой они настроены на это сами, сообщил 20 января посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Он отметил, что содержательный диалог по актуальным двусторонним и международным проблемам может начаться после «пересменки» чиновников в аппарате Белого дома, Госдепе и других американских ведомствах.

«Российские предложения по конкретным направлениям сотрудничества неоднократно озвучивались и остаются на столе переговоров, — сказал дипломат в интервью РИА Новости. — Мы готовы к прагматичному и взаимовыгодному диалогу в той мере, в какой на это настроена американская сторона».

Напомним, 20 января победивший на выборах президента США Джо Байден принёс присягу на верность Конституции США и официально вступил в должность 46-го главы государства. Ещё до объявления результатов голосования он заявлял, что намерен использовать «многосторонний подход» в отношениях с Россией.

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