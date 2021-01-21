Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Президент США Джо Байден впервые прибыл в Белый дом в должности главы государства. На рабочем месте он подпишет несколько указов, в том числе о новых назначениях, сообщают 20 января ведущие американские телеканалы.

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В рабочую резиденцию он проследовал с Арлингтонского кладбища, где возложил венок к могиле неизвестного солдата. Его кортеж сопровождали несколько десятков машин и обширный полицейский эскорт на мотоциклах.

На всем протяжении поездки улицы были перекрыты и перегорожены двухметровыми ограждениями, публика не допускалась.

Последний отрезок пути новый глава государства прошёл пешком, поприветствовав граждан, которых допустили на площадку в специально отведённом месте.

Напомним, 20 января Джо Байден принёс присягу на верность Конституции США. Церемония инаугурации проходила на Капитолийском холме в Вашингтоне. Новый американский лидер дал клятву блюсти интересы своей страны и пообещал Соединённым Штатам лидерство в мире.

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