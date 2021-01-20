Вашингтон, , 23:59 — REGNUM На обновлённом сайте Белого дома обнаружилось скрытое объявление о приглашении на работу программистов, передаёт 20 января агентство Reuters.

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Как сообщается, предложение присоединиться к Цифровой службе Белого дома было скрыто в коде сайта. «Если вы смогли прочитать это, значит нам нужна ваша помощь», — указано в объявлении.

Напомним, дизайн официального сайта Белого дома изменился 20 января одновременно с инаугурацией 46-го президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис.