Луганск, , 23:49 — REGNUM Расстрелянному ВСУ военнослужащему Народной милиции ЛНР, который заблудился из-за плохой видимости 15 января, не было оказано медпомощи.

Об этом рассказал начальник Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Камоцкий, сообщили 20 января в Народной милиции ЛНР.

Камоцкий «Было установлено, что смерть потерпевшего бойца наступила от огнестрельных проникающих пулевых ранений грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов, осложнившихся развитием острой кровопотери».

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По словам врача, раненого можно было спасти, если бы те, в чьи руки он попал оказали ему своевременную медицинскую помощь. Однако, судя по данным судмедэкспертизы, такой помощи оказано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января Народная милиция ЛНР начала поиски пропавшего бойца, который не вернулся с выполнения задания. Позже выяснилось, что он из-за плохой видимости вышел в межпозиционное пространство, где украинские военные хладнокровно расстреляли его.

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