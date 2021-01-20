Москва, , 23:21 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 20 января обсудили вопросы двусторонней повестки и сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», — говорится в кратком сообщении.

Пресс-служба белорусского лидера со своей стороны информирует, что Путин и Лукашенко подтвердили «ранее достигнутые договорённости о продолжении совместных усилий и дальнейшей тесной координации двух стран по противодействию данной инфекции».

Сообщается, что лидеры России и Белоруссии также «подробно обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов».

Кроме этого, президенты затронули «актуальные темы международной повестки дня и общую ситуацию, складывающуюся в мире», говорится в пресс-релизе.