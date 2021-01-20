Киев, , 22:50 — REGNUM США останутся «непоколебимы» в своей поддержке Украины при президенте Джо Байдене, заявила вечером 20 января временная поверенная в делах Вашингтона в Киеве Кристина Квин.

Квин отметила, что избранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики США в ближайшие месяцы.

«Но позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины… которая должна быть защищена в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчива против российской агрессии», — говорится в заявлении по случаю инаугурации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава офиса Зеленского сообщил, что президент Украины смотрел инагугурацию как раз в компании временной поверенной в делах США.

Интересно, что сам Зеленский предпочел умолчать об этом факте, но заявил, что будет очень рад видеть Джо Байдена «в хорошо ему знакомом Киеве».