Сараево, , 22:50 — REGNUM Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович в своём профиле в социальной сети 20 января поздравила нового президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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«Поздравляю Вас, уважаемый президент Байден, Босния и Герцеговина желает вам всяческих успехов в руководстве страной. Вы всегда были настоящим другом Боснии и Герцеговины на протяжении всей своей жизни, и мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с вами в ближайшие годы», — написала Туркович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инаугурация Байдена состоялась сегодня, 20 января. Также присягу приняла вице-президент США Камала Харрис.

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