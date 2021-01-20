Брюссель, , 22:44 — REGNUM Остановки строительства трубопровода «Северный поток — 2» намерен требовать Европейский парламент, чтобы надавить на Россию, где арестован скандальный блогер Алексей Навальный, пишет 20 января Der Spiegel.

Ссылаясь на проект заявления группы евродепутатов, журнал сообщает, что ЕП будет добиваться санкций против тех, кто «виновен» в задержании и аресте Навального. Эти лица могут столкнуться с ограничениями в ЕС и с заморозкой активов.

Завтра, 21 января, на заседании ЕП этот проект, вероятно, будет рассматриваться. Если его утвердят, он поступит в институты Европейского союза. Решения ЕП не обязательны к реализации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, достройке «Северного потока — 2» мешают в настоящее время несколько факторов, инициированных из-за океана. Потенциальный госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал и дальше мешать реализации проекта.

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