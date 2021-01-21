Москва, , 09:32 — REGNUM Список помилованных президентом США Дональдом Трампом граждан, в котором не оказалось основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, вызвал бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 20 января в социальной сети Facebook.

«Погодите, я чего-то запуталась. Трамп всё ещё принимает решения?», — задаётся вопросом Алёна И.

Многие пользователи отметили, что если бы Трамп помиловал Ассанжа и Сноудена, то это был отличный политический ход, который привлёк бы на сторону уходящего президента множество сторонников.

«Очень глупо! Наш друг, никогда не отличался умом и сообразительностью!», — пишет Игорь В.

Некоторые комментаторы предположили, что даже если бы Трамп пошёл на такой шаг, то следующая администрация президента отменила его решение. По видению людей, данные личности как кость в горле политической системы США.

«Да если бы даже и помиловал, новая власть это бы быстро отменила. Для них они лютые враги», — считает Юрий М.

Нашлись и те, кто пришёл к мнению, что Трамп, под конец своего правления, потерял все фактические рычаги управления. Это означает, уверены люди, что те, кого он помиловал, были допущены новой администрацией.

«Он не смог бы это сделать, даже если бы захотел после «импичмента», — поделился своим мнением Юрий Л.

Напомним, 20 января президент США Дональд Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена.