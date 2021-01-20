Киев, , 22:40 — REGNUM Освобождение республиками Донбасса девяти граждан Украины, о которых заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова — это провокация Службы безопасности Украины, заявила вечером 20 января украинский политический обозреватель Ирина Гаврилова.

«Денисова заявила, что якобы ожидает освобождение девяти человек… Это полная чушь. Денисова как «шестерка» у СБУ, начинает продуцировать бредни, которые даже на заборе не пишут», — цитируют Гаврилову «Вести».

По словам эксперта, цель у этого «заявления» одна — сорвать освобождение, которое инициировали в ДНР и ЛНР, лишь бы досадить депутату Рады Медведчуку, который должен выступить принимающей стороной.»До чего дошла власть, и так называемый уполномоченный по правам человека, если выполняет роль провокатора СБУ», — добавила Гаврилова.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее представители Донбасса выразили готовность в одностороннем порядке передать на украинскую сторону некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Медведчука.

Сегодня же уполномоченная Верховной рады по правам человекаЛюдмила Денисовазаявила, что речь идет о 9 лицах процесс передачи может состояться «сегодня-завтра».

Гневные заявления по поводу предстоящей передачи уже сделали МИД Украины и украинская делегация в контактной группе по урегулированию. Также отмечается, что передаваемых лиц поместят в обсервацию и проведут через полную проверку украинских спецслужб.