Сараево, , 22:37 — REGNUM Боснийский член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович 20 января поздравил президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена с инаугурацией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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«Уважаемый президент Байден, от всего сердца поздравляю вас с принятием присяги и официальным вступлением в должность президента Соединённых Штатов Америки», — написал Джаферович в своём профиле в социальной сети.

Я уверен, что вы своим опытом, демократическим потенциалом и политикой, способствующей свободе, равенству и уважению человеческого достоинства, успешно преодолеете все вызовы, стоящие перед американской нацией.

Ваша вдохновенная речь на инаугурации вселяет надежду не только великому американскому народу, но и всем благонамеренным народам всего мира, что впереди у нас период глобальной стабилизации, понимания и реконструкции многосторонности как механизма, гарантирующего прогресс во всем мире.

Напомним, 20 января в 20:00 по московскому времени в Вашингтоне прошла инаугурация президента США Джозефа Байдена.

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