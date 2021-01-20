Париж, , 22:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления очередному президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, вступившими 20 января в эти должности.

«Наилучшие пожелания в этот самый знаменательный день для американского народа. Мы вместе. Мы будем сильнее в противостоянии всем вызовам современности. Сильнее, чтобы строить будущее для нас. Сильнее, чтобы защитить планету», — написал Макрон в Twitter.

Кроме того, Эммануэль Макрон приветствовал возвращение США в Парижский договор по климату.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вступления Байдена в должность президента США прошла 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Хорватии поздравил Байдена и Харрис с инаугурацией

Читайте развитие сюжета: Боснийский член президиума Боснии и Герцеговины поздравил Байдена